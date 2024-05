La Grenade adopte le projet de loi sur les CE avant le 24eme anniversaire d'ECTEL

L' Autorité des télécommunications de la Caraïbe orientale (ECTEL) se réjouit de l'adoption par un pays supplémentaire du projet de loi sur les communications électroniques , avant le 24e anniversaire de la Direction, qui a eu lieu le 4 mai 2024. Les 25 et 26 avril 2024, le projet de loi sur les CE , comme on l'appelle en abrégé, a été adopté respectivement par les chambres basse et haute du Parlement de la Grenade.

Selon M. David Cox, directeur général d'ECTEL, le projet de loi sur la CE va

“Remplacer les lois sur les télécommunications dans les États contractants et vise à promouvoir la libéralisation de l'espace des communications électroniques et l'accès non discriminatoire au secteur". M. Cox a ajouté : "Avec la mise en œuvre de ce projet de loi à la Grenade, nous nous sommes rapprochés de l'objectif d'assurer l'avenir du secteur pour la sous-région. Nous espérons que le Commonwealth de la Dominique et Sainte-Lucie suivront bientôt leurs États frères. Il s'agit vraiment d'un cadeau approprié de la part du gouvernement et du peuple de la Grenade à la veille du 24ème anniversaire d'ECTEL.”

Avant la Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis a été le premier à adopter le projet de loi le 18 février 2021, suivi par Saint-Vincent-et-les-Grenadines le 24 octobre 2022.

ECTEL a été créé par un traité entre cinq pays de la Caraïbe orientale, le 4 mai 2000, et a depuis lors joué un rôle de pionnier dans la transformation du secteur des communications électroniques dans les pays qui l'ont mis en place. Sa mission est de "fournir un leadership réglementaire transformateur qui aboutisse à un secteur des communications électroniques compétitif et innovant".

Grâce au travail de pionnier d'ECTEL au cours des 24 dernières années, les prix de tous les services de communications électroniques dans la sous-région ont chuté de manière exponentielle et les investissements dans le secteur sont restés stables et solides pendant plus de deux décennies, rivalisant ou dépassant les investissements dans d'autres secteurs de l'économie de la sous-région. Avec la promulgation de ce nouveau projet de loi, conçu par ECTEL pour positionner le secteur en vue d'une croissance continue, face à des changements technologiques rapides et spectaculaires, les pays de la sous-région continueront de récolter les fruits de la libéralisation pour les 25 prochaines années et au-delà.

Visitez www.ectel.int pour plus d'informations sur le travail d'ECTEL.

