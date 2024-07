La Dominique se prépare à la première édition du festival de la moto

ROSEAU, Dominique (8 juillet 2024) - La Dominique se prépare à accueillir son tout premier festival de la moto, attirant les amateurs d'adrénaline et les motards de Saint-Martin, de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Kitts, de Sainte-Lucie et de Miami. Prévu du 19 au 21 juillet, le festival, organisé par 767 Bike Life en collaboration avec le comité des festivals de la Dominique et Nature Island Riders, promet trois jours d'événements et de divertissements passionnants, tout en mettant l'accent sur la sécurité. Le thème « Helmet On, Ride On, Safety is a must » souligne l'engagement à assurer une expérience sûre à tous les participants.



​

Temps forts de l'événement :



​

​Jour 1 - 19 juillet

16 h 00 - Cérémonie de bienvenue et démonstration de cascades

Lieu : Promenade de la rivière Roseau

Description de l'événement : Démonstrations audacieuses par des motards locaux, régionaux et internationaux



​

20 h 00 - After Party

Lieu : The Factory, Valley Road, Roseau

Frais d'inscription : 30 $



​

Jour 2 - 20 juillet

10h00 - Exposition de motos Wheel'n and Wild'n

Lieu : Aéroport de Canefield

Activités : Course d'obstacles, compétition d'équilibre, pot d'échappement le plus bruyant, choix du public, meilleur burnout.

Pass journée : 30$ du matin au soir

Frais d'entrée après les courses : 20 $ (après 14 h)

VIP : 100 $

Courses : 100 $ pour tester votre machine ou participer à une course

Frais d'inscription aux compétitions : 50 $ pour chaque compétition (places limitées)



​

Jour 3 - 21 juillet

9h00 - Excursion sur l'île

Lieu de départ : Poste d'amarrage du bateau de croisière, Roseau

Itinéraire : Arrêts panoramiques sur les plages de Marigot, Calibishie et Portsmouth, pour se terminer au Bell Hall Beach Bar à 16 heures.

Pass Excursion : 50 $ (comprend un t-shirt et un orchestre)

Le groupe offre des réductions dans les bars et restaurants de la tournée.

Lieux d'achat des laissez-passer pour la tournée : MaxDag Motorsports, 27 Cork St., Roseau ; divers pop-up shops (à annoncer) et l'aéroport de Canefield le 20 juillet.

Billet de saison : 100 $



​Les organisateurs accordent la priorité à la sécurité de tous les participants et spectateurs. Des plans détaillés ont été mis en place pour garantir une expérience sûre et agréable pour tous. Le port du casque est obligatoire pour tous les motards. En outre, du personnel médical professionnel sera disponible et des protocoles de sécurité stricts seront appliqués tout au long des trois jours de l'événement. Chacun de ces éléments a été soigneusement planifié pour garantir une expérience sûre à tous les participants.



​

Le Bike Festival 2024 est sponsorisé par le gouvernement de la Dominique à travers le comité des festivals de la Dominique, MaxDag Motorsports, Auto Trade, Logistics Solutions, Victoria Inn, Fresh Press USA, et Print Express et alimenté par West Indies Oil.

Pour plus d'informations, suivez Dominica Festivals sur Facebook et Instagram.

À propos de la Dominique : La Dominique (prononcée Dom-in-EEK-a) se trouve dans les Caraïbes orientales, entre la Guadeloupe au nord et la Martinique au sud. Les voyageurs aériens peuvent se rendre à la Dominique directement depuis Miami sur American Airlines et effectuer des correspondances régionales sur InterCaribbean Airways, Sunrise Airways, WINAIR, Caribbean Airlines, et Silver Airways - (Code share : American Airlines, Delta, JetBlue) depuis les hubs environnants d'Antigua, de la Barbade, de la Guadeloupe, de Porto Rico, de Saint-Martin, de Sainte-Lucie, des Îles Vierges britanniques et des Îles Vierges américaines. Si vous voyagez par voie maritime, vous pouvez rejoindre la Dominique par le service de ferry L'Express des Iles au départ de la Guadeloupe, de la Martinique et de Sainte-Lucie.



​

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Monelle Alexis

Spécialiste de la communication et des relations publiques

Discover Dominica Authority

(767) 275-6173 malexis@dominca.dm