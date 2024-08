La Dominique accueillera le colloque 2024 de l'OECO sur la jeunesse dans l'agriculture

L'Organisation des États de la Caraïbe Orientale est ravie d'annoncer la tenue prochaine du Colloque de la Jeunesse en Agriculture (YIA - Youth in Agriculture) de l'OECO, qui se déroulera du 7 au 9 août 2024 à Roseau, à la Dominique. Cet événement marquant fait suite aux décisions clés prises lors de la 7e réunion du Conseil des ministres de l'Agriculture de l'OECO, alors que les États membres continuent de mettre en œuvre la Stratégie de Transformation des Systèmes Alimentaires et Agricoles (FAST).

Le Colloque YIA de l'OECO a pour objectif de connecter la prochaine génération de leaders agricoles de la région à travers des discussions sur l'innovation, les outils, les opportunités, et les conditions nécessaires pour façonner l'avenir de l'agriculture.

Points forts de l'événement :

Tables rondes : Les participants auront l'opportunité d'écouter des pionniers de l'industrie, des jeunes agriculteurs prospères et des experts agricoles qui partageront leurs perspectives sur les dernières tendances et innovations dans le secteur agricole.

Ateliers & Mentorat : Des ateliers interactifs et des sessions de mentorat couvriront une large gamme de sujets, notamment le développement de l'agro-industrie, la recherche, l'innovation et la technologie, ainsi que l'implication des jeunes dans la prise de décision et la gouvernance en agriculture.

Opportunités de réseautage : Les participants pourront se connecter avec des pairs partageant les mêmes idées, des mentors et des détenteurs d'opportunités potentielles dans le secteur agricole.

Foire commerciale : Les jeunes en agriculture de l'OECO présenteront et exploreront les technologies et solutions révolutionnaires pour l'industrie agricole dans la région, proposées par des entreprises et startups de premier plan. La Foire commerciale YIA de l'OECO se tiendra le 7 août 2024, de 10h00 à 18h00, sur le parvis du Windsor Park Sports Stadium.

En prévision du Colloque YIA de l'OECO, le Directeur Général de l'OECO, Dr. Didacus Jules, a déclaré :

"Face aux nombreuses crises sanitaires, climatiques, politiques et alimentaires, l'avenir de l'agriculture repose sur la créativité et l'enthousiasme des jeunes esprits et des jeunes mains. Ce colloque est notre façon de soutenir et de cultiver ce potentiel en réunissant un groupe diversifié de jeunes passionnés par l'agriculture. Nous espérons que cet événement sera un catalyseur pour leur fournir des ressources et des connexions inestimables qui les aideront à réussir à transformer notre avenir au sein de l'OECO.”

Le secteur agricole de l'OECO a été confronté à de nombreux défis au cours des dernières décennies, notamment un déclin significatif dû à la dégradation de l'environnement, aux changements en matière de productivité et à la vulnérabilité aux événements climatiques et aux risques naturels.

Le déclin du secteur agricole a également entraîné le vieillissement de la population agricole et les jeunes choisissent de ne pas perpétuer les pratiques agricoles de leurs familles. La stratégie FAST donne la priorité au réengagement des jeunes et du Conseil des ministres de l'OECO : Le Conseil des ministres de l'agriculture de l'OECO a mandaté le développement d'un programme pour les jeunes dans l'agriculture. Le Colloque de l'OECO sur les Jeunes dans l'Agriculture est la première composante de ce programme.

Le gouvernement de la Dominique, par l'intermédiaire de son ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'économie bleue et verte, est l'hôte du Colloque YIA de l'OECO, offrant une expérience distinctive aux participants en tant qu'" Île de la Nature " bien connue de la région. Les autres agences partenaires sont l'Union européenne par le biais du programme RIGHT (Regional Integration Through Growth Harmonisation and Technology), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA), l'Initiative de partenariat pour la gestion durable des terres de la Dominique, et l'Entraide universitaire mondiale du Canada (Caraïbe).

Pour en savoir plus sur le colloque de l'OECO sur la jeunesse dans l'agriculture, consultez les réseaux sociaux de l'OECO.

