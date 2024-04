La Commission de l'OECO marque une étape importante en matière de durabilité avec la remise de la chargeuse à l'Autorité de gestion des déchets solides de Sainte-Lucie (SLSWMA)

25 avril 2024 - La Commission de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) est fière d'avoir contribué à la remise d'une nouvelle chargeuse à l'Autorité de gestion des déchets solides de Sainte-Lucie (SLSWMA) le 23 avril dans ses locaux de Deglos. Cette nouvelle chargeuse, achetée dans le cadre du projet ReMLit financé par le gouvernement norvégien, sera utilisée pour soutenir les initiatives de gestion et de recyclage des déchets de l'île.

M. Chamberlain Emmanuel, chef de la division Développement durable de l'OECO, s'est adressé à l'assemblée, soulignant l'importance d'intégrer les pratiques économiques bleues, vertes et circulaires dans les stratégies de développement de la région. Il a souligné qu'en tant que petits États insulaires en développement, notre santé économique et environnementale sont profondément interconnectées, et que ce nouvel équipement représente un pas en avant dans la gestion plus durable de nos ressources.

Il a déclaré que l'OECO est « ​ très attentive à la question de l'économie bleue, de l'économie verte, de l'économie circulaire, parce que notre prospérité, nos perspectives économiques, nos moyens de subsistance dépendent tous de la garantie du maintien de ressources naturelles saines, qu'il s'agisse des ressources terrestres, des ressources marines, parce que presque tous les secteurs que vous considérez, le tourisme, la sécurité alimentaire, etc. dépendent de ces ressources naturelles saines».

M. Davis Poleon, superviseur de zone à la SLSWMA, a exprimé son enthousiasme quant aux nouvelles possibilités que la chargeuse apportera aux efforts de gestion des déchets de l'île. Il a déclaré que l'équipement ne servait pas uniquement à déplacer les déchets, mais qu'il contribuerait également à les transformer en quelque chose d'utile. Dans le cadre de la gestion des déchets et de la fabrication de compost, l’équipement jouera un rôle essentiel et contribuera de manière substantielle à la réduction des émissions de méthane.

La chargeuse sera utilisée pour assurer le bon fonctionnement de la SLSWMA, en particulier pour la manutention et la transformation des déchets verts en compost, ce qui contribuera à la réduction de l'impact environnemental de l'Autorité. Le chargeur, qui a été fourni par le Rayneau Group of Companies, le plus grand conglomérat local de produits de construction et industriels opérant à Sainte-Lucie, soutiendra les objectifs régionaux de réduction des déchets marins et de promotion d'une gestion durable des déchets.

La Commission remercie le gouvernement norvégien pour son financement du projet « Renforcer la résilience dans la Caraïbe orientale par la réduction des déchets marins » (ReMLit) qui, à ce jour, a fait une différence significative dans le renforcement des infrastructures de gestion des déchets solides dans plusieurs États membres de l'OECO. Cette initiative profitera indirectement à d'autres territoires régionaux en donnant l'exemple en matière de durabilité.

À propos du projet ReMLit

Le projet Renforcer la résilience dans la Caraïbe orientale par la réduction des déchets marins (ReMLit) est un projet de 27 millions de couronnes norvégiennes (environ 2 millions d'euros) mis en œuvre dans le cadre du Programme de gouvernance des océans et des pêches de l'OECO, avec le soutien financier du gouvernement norvégien. Le projet ReMLit, qui vise à réduire et à contrôler la pollution marine dans les Caraïbes orientales, a été lancé en 2019.

Le projet ReMLit a trois objectifs principaux :

Améliorer la politique et la législation en vue d'une réduction et d'une gestion efficaces des déchets,

Accroître la prise de conscience des problèmes liés aux déchets marins et,

Entreprendre des interventions concrètes pour réduire et contrôler les déchets dans l'environnement marin.

Ces objectifs encadrent les actions prioritaires de la politique océanique régionale des Caraïbes orientales (ECROP), un programme de coordination régionale pour le développement durable, de gestion et de conservation des ressources océaniques mis en place à l'échelle de l'OECO.