La Commission de l'OECO conclut avec succès la neuvième réunion du Conseil des ministres : Développement humain, social et éducation

La Commission de l'Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO) a conclu avec succès une série de réunions ministérielles de haut niveau visant à favoriser le développement régional et la durabilité grâce à une éducation de qualité et à l'autonomisation sociale. Les trois sessions, tenues du 10 au 12 septembre 2024 dans la Fédération de Saint-Christophe (Saint-Kitts) et Nevis, comprenaient la neuvième réunion du Conseil des ministres de l'OECO : Développement humain et social le 10 septembre, la réunion inaugurale du Conseil conjoint des ministres : Santé, Développement humain et social et Éducation le 11 septembre, et la neuvième réunion du Conseil des ministres de l'OECO : Éducation le 12 septembre.

Les réunions étaient centrées autour du thème : « Développement régional et durabilité par l'éducation de qualité et l'autonomisation sociale ». Elles ont rassemblé les États membres de l'OECO et des partenaires de développement pour des discussions visant à intégrer et accélérer le développement humain et social dans la région à travers le partage de connaissances et la collaboration. Il a été rappelé que l'autonomisation sociale est la pierre angulaire de notre développement et que, grâce à ces discussions, nous trouvons des moyens d'être plus cohérents et d'avancer notre programme de durabilité.

Une caractéristique importante des réunions conjointes a été l'inclusion et la participation d'observateurs jeunes issus du Parlement des jeunes de Saint-Kitts-et-Nevis, initiative lancée en 2023 lors du Conseil des ministres de l'OECO : Éducation, tenu à Antigua-et-Barbuda. La poursuite de cette initiative souligne l'engagement de la Commission envers la Stratégie d'autonomisation des jeunes de l'OECO (YES), qui vise à autonomiser les jeunes des Caraïbes orientales en leur offrant la possibilité de participer au dialogue national pour façonner l'avenir dont ils hériteront.

La première réunion à être convoquée a été la neuvième réunion du Conseil des ministres de l'OECO : Développement humain et social le 10 septembre. La sénatrice l'honorable Isalean Phillips, ministre chargée du ministère du Développement social et des Affaires de genre de la Fédération de Saint-Christophe et Nevis, a présidé cette session.

L'honorable Dwayne George, ministre délégué des Finances et de la Gouvernance d'entreprise d'Antigua-et-Barbuda, représentant la présidente sortante, l'honorable Samantha Marshal, a déclaré :

« Au cours de notre mandat, nous avons fait face à des défis sans précédent, mais avons également saisi des opportunités extraordinaires pour façonner l'avenir de nos nations et de nos communautés. Le développement humain et social est la pierre angulaire du progrès durable. »

Souhaitant la bienvenue aux délégués, la présidente, Mme Isalean Phillips, a souligné l'importance de la collaboration au moment où les États membres s'efforcent de faire progresser la protection sociale. L'honorable présidente a souligné,

« Nous devons vraiment être capables d'adopter des approches interministérielles et de voir comment nous pouvons renforcer l'interdépendance afin d'être beaucoup plus cohérents dans notre travail, non seulement au niveau ministériel, mais aussi dans l'ensemble de la région ».

Lors de son allocution, Son Excellence Dr Didacus Jules, Directeur Général de l'OECO, a déclaré :

« Le concept de protection sociale adaptative et la construction de la résilience communautaire sont essentiels à nos efforts de développement humain, que ce soit en matière de santé, de services sociaux ou d'éducation, et ces approches ne peuvent fonctionner en vase clos. Nous devons briser ces silos et adopter des approches transdisciplinaires, voire radicales, pour favoriser la résilience. »

La neuvième réunion du Conseil des ministres de l'OECO : Développement humain et social (COM : DHS) s'est concentrée sur des stratégies visant à renforcer le tissu social des États membres de l'OECO. Les principaux objectifs étaient de :

Partager des idées innovantes et des réalisations dans le domaine social, en mettant un accent particulier sur l'autonomisation sociale à travers l'engagement et l'apprentissage entre pairs, contribuant ainsi au développement humain et social aux niveaux national et régional.

S'accorder sur des positions stratégiques pour le développement social et faire le point sur la mise en œuvre du Plan d'action stratégique pour l'inclusion sociale et la protection sociale (SISP) (2023-2030) avec les États membres.

Obtenir le soutien et la collaboration des agences régionales et des partenaires de développement pour renforcer la réactivité sociale, permettant des mesures de protection sociale plus adaptatives et intégrées.

Parmi les principaux résultats de la réunion, les ministres ont convenu de saisir les opportunités d'engagement et d'apprentissage entre pairs pour favoriser le partage de connaissances et la création de communautés de pratique entre les ministères du développement social dans l'OECO.

Parmi les autres résultats clés de la réunion qui ont recueilli le plein soutien des ministres, on peut citer l'élaboration d'une politique régionale de l'enfance, d'un plan stratégique et d'un cadre de suivi et d'évaluation de l'OECO. Ce cadre comprendra des interventions stratégiques en matière de santé mentale, de sécurité numérique, de résilience et d'adaptation au climat. Ces résultats sont liés au Plan d'action pour l'inclusion sociale et la protection sociale (2022-2030) en tant qu'instrument permettant d'approfondir la collaboration entre les États membres, avec le plein soutien des ministres pour sa mise en œuvre. Les ministres continuent de reconnaître et d'applaudir les efforts des partenaires de développement dans l'harmonisation des systèmes de protection sociale par le biais d'activités de partage des connaissances et d'une assistance technique et financière. ​

Un autre résultat important de la réunion COM : HSD a été le partage de bonnes pratiques sur les modèles d'assistance/protection sociale mis en œuvre dans les États membres, à savoir Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-Niévès et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Les États membres ont convenu de poursuivre cet échange de connaissances lors des prochaines réunions du Conseil, étant donné que les défis à relever sont les mêmes dans tous les États membres de l'OECO.

Dans le cadre des réunions prévues, la réunion inaugurale du Conseil conjoint des ministres : Santé, Développement humain et social et Éducation s'est tenue le 11 septembre. Cette session conjointe a permis d'explorer les synergies essentielles entre ces secteurs critiques. Elle était présidée par l'honorable Dr Geoffrey Hanley, ministre de l'éducation et du développement social de la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis, l'honorable Vincent O. Wheatley, ministre de la santé et du développement social des Îles Vierges (Îles Vierges britanniques) faisant office de coprésident. ​

Les principaux objectifs de la session conjointe étaient les suivants :

Examiner et aligner les stratégies en matière de santé, de développement social et d'éducation sur la stratégie du secteur de l'éducation de l'OECO, le plan d'action pour l'inclusion sociale et la protection sociale et les engagements régionaux en matière de santé. ​

Discuter des défis régionaux et partager des solutions innovantes dans les domaines thématiques de l'éducation, du développement social et de la santé entre les États membres.

Encourager la collaboration entre les ministères de la santé, des affaires sociales et de l'éducation afin de développer des approches et des politiques communes pour le développement régional et la durabilité.

Établir des points d'action pour l'harmonisation des systèmes dans les États membres afin d'améliorer l'accès à une éducation de qualité et à des services sociaux et de santé dans toute la région.

Dans le cadre des résultats, l'utilisation des données de l'évaluation améliorée de la pauvreté par pays (eCPA) pour la prise de décision et l'amélioration de l'efficacité de l'élaboration des politiques et de la mise en œuvre des programmes a reçu le soutien total des ministres. Ce soutien comprend des possibilités de renforcement des capacités nationales, l'amélioration des pratiques régionales de partage des données entre les ministères de la santé, de l'éducation et du développement social pour un meilleur ciblage, l'élaboration de politiques et de programmes, et l'utilisation d'un cadre normalisé pour l'indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM).

La santé et la nutrition étaient également à l'ordre du jour de la session conjointe. Le Programme alimentaire mondial a présenté les objectifs de la Coalition mondiale pour les repas scolaires et la manière dont celle-ci pourrait stimuler l'alimentation scolaire dans la région de la Caraïbe orientale. La Commission de l'OECO a accepté de rejoindre la Coalition mondiale pour les repas scolaires. Les États membres ont également accepté d'adhérer à la coalition pour l'alimentation scolaire et mettront en place leurs propres dispositions. En outre, il a été décidé de renforcer les efforts visant à lutter contre l'obésité infantile et à l'éliminer dans la région, et la Commission de l'OECO a proposé la création d'un groupe de travail chargé de procéder à un examen approfondi des problèmes liés à la jeunesse.

La série de réunions ministérielles s'est achevée le 12 septembre par la neuvième réunion du Conseil des ministres de l'OECO : Éducation (COM : Edu). Cette session a exploré les moyens d'améliorer l'apprentissage et a abordé le rôle de l'éducation dans la promotion d'un progrès régional durable. Elle était présidée par l'honorable Dr Geoffrey Hanley, ministre de l'éducation et du développement social de la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis.

Les principaux objectifs étaient de fournir aux décideurs politiques l'occasion de :

D'examiner certaines questions clés en matière d'éducation, conformément à la Stratégie sectorielle de l'éducation de l'OECO (OESS), qui ont un impact sur les populations de l'OECO, afin de convenir d'approches conjointes d'atténuation.

Adopter des stratégies et des politiques visant à faire progresser les initiatives en matière d'éducation associées à la mise en œuvre de l'OESS.

S'assurer du soutien et de la collaboration des agences régionales et des partenaires du développement pour faire progresser l'éducation dans l'OECO.

Partager les idées novatrices et les pratiques réussies qui ont contribué au développement de l'éducation aux niveaux national et régional.

L'un des principaux résultats de la "réunion COM : Edu" a été l'accueil positif réservé à la présentation de l'écosystème d'apprentissage numérique de l'OECO, qui est actuellement en cours d'élaboration, et aux principales innovations en matière de programmes scolaires et d'évaluation au sein de l'OECO, qui amélioreront les résultats de l'apprentissage. Les ministres ont approuvé l'appel à l'augmentation des investissements et à la mobilisation de ressources supplémentaires pour soutenir ces deux initiatives. Le Conseil des ministres s'est dit préoccupé par l'état de l'apprentissage dans la région et dans l'OECO. Il a recommandé d'approfondir l'analyse et la synthèse des résultats des élèves aux examens du Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC - Certificat d'enseignement secondaire de la Caraïbe).

