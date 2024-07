La CARPHA apporte un soutien sanitaire aux États membres dévastés par les ouragans

Port d'Espagne, Trinité-et-Tobago. 17 juillet 2024. L'Agence de santé publique de la Caraïbe (CARPHA) a entamé sa réponse régionale aux îles de la Caraïbe touchées par les ouragans le 1er juillet 2024. L'ouragan Beryl a atteint les côtes caribéennes en tant qu'ouragan de catégorie 4 le 1er juillet, causant d'importantes destructions et ayant un impact sur les vies et les moyens de subsistance des populations. Beryl a touché la Barbade, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Tobago, les îles Caïmans et la Jamaïque, causant des morts, des blessés, des inondations et des dégâts considérables aux infrastructures, y compris aux établissements de soins de santé. Dans certaines îles comme Carriacou et Petite Martinique de la Grenade, et Union Island de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, plus de 60 % des maisons ont été endommagées ou détruites, laissant de nombreuses personnes sans abri, sans nourriture, sans eau et sans électricité.

La reconstruction, après Beryl, requiert une réponse rapide et multidisciplinaire où la santé publique joue un rôle crucial. Les conséquences sanitaires post-catastrophe des fortes pluies, des inondations et du grand nombre de personnes déplacées dans des abris surpeuplés augmentent la probabilité de propagation des maladies infectieuses, des maladies d'origine alimentaire, hydrique et vectorielle, des problèmes de santé mentale et de pression sur les systèmes de santé.

Dans ce contexte, la CARPHA, conformément à son mandat de réponse sanitaire en cas d'urgence, soutient la réponse sanitaire régionale, dans le cadre du Mécanisme de Réponse Régionale dirigé par l'Agence Caribéenne de Gestion des Urgences (CDEMA), et coordonne avec les États membres et les organisations internationales.

La réponse globale de la CARPHA inclut une évaluation rapide des besoins, des laboratoires, la surveillance et la réponse, des directives techniques, la prévention et le contrôle des maladies infectieuses, des matériels de promotion de la santé et de la sécurité, et des outils de surveillance des abris. La réponse de l'Agence comprend également l'offre d'un Pack de Réponse Sanitaire d'Urgence aux îles touchées - surveillance, laboratoire, sécurité alimentaire, maladies vectorielles, eau, assainissement et hygiène, et communications de risque.

La CARPHA a déployé du personnel technique pour soutenir les évaluations des abris, des établissements de santé et de la situation de santé publique à Grenade dans le cadre de l'Équipe d'Évaluation Rapide des Besoins (RNAT) dirigée par la CDEMA du 6 au 12 juillet et vise à déployer la semaine prochaine pour fournir un soutien au Ministère de la Santé, en particulier dans la surveillance quotidienne des abris et d'autres besoins en matière d'urgence et de réponse sanitaires. Les outils de surveillance numérique en temps réel des abris sont également en cours d'amélioration.

Lisa Indar, Directrice Exécutive par intérim de la CARPHA, et Elizabeth Riley, Directrice Exécutive du CDEMA, ont également mené des évaluations à Carriacou et Petit Martinique, et ont fourni des conseils sur la réponse à l'Honorable Dickon Mitchell, Premier Ministre de la Grenade, à l'Honorable Philip Telesford, Ministre de la Santé, et à leurs équipes, ainsi qu'au Centre d'Opérations d'Urgence.

"L'équipe de réponse rapide multisectorielle de la CARPHA est prête à fournir un soutien immédiat en matière de surveillance, de sécurité alimentaire, de sécurité de l'eau et de l'environnement, et de contrôle des maladies vectorielles à nos États membres. Nos laboratoires régionaux de référence sont également prêts à effectuer des tests rapides sur des échantillons cliniques, alimentaires, hydriques et environnementaux si nécessaire," a déclaré le Dr Indar.

Financée par une subvention du Fonds Pandémique, la CARPHA acquiert un ensemble de fournitures essentielles de santé publique pour prévenir/réduire les flambées de maladies dans les pays touchés. Cela inclut des tests rapides pour compléter la surveillance épidémiologique, des fournitures pour promouvoir l'eau, l'assainissement, l'hygiène, la sécurité alimentaire et le contrôle des vecteurs, ainsi que des équipements de protection individuelle, qui pourraient être utilisés collectivement en cas d'urgence sanitaire.

L'Institut de météorologie et d'hydrologie de la Caraïbe (CIMH) a prédit un début précoce de la saison des ouragans 2024 avec des projections saisonnières supérieures à la normale en termes de fréquence et d'intensité des tempêtes.

Ainsi, la CARPHA conseille aux États membres touchés et à l'ensemble de la région de se concentrer sur les efforts de réponse et de récupération, et de se préparer aux futurs événements.

La CARPHA reste engagée à travailler avec la CDEMA et d'autres agences régionales et internationales pour garantir une réponse sanitaire et en cas de catastrophe bien coordonnée et efficace pour les États membres touchés par l'ouragan. L'Agence a élaboré des directives techniques, notamment (i) le Pack de Réponse d'Urgence de la CARPHA pour les États Membres touchés par l'ouragan, Post-Ouragan Beryl, (ii) les Directives de Surveillance des Abris de la CARPHA, (iii) les Directives pour les toilettes portables. De plus, une série de matériels de promotion de la sécurité alimentaire et d'autres mesures de santé sont en cours d'impression pour distribution.

Une campagne sur les réseaux sociaux avec des messages pertinents sur la santé, les maladies vectorielles, la sécurité alimentaire a été lancée sur les plateformes de la CARPHA - Facebook, Instagram, X (Twitter), et LinkedIn.