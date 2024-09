La BDC, l'OECO et la Banque mondiale s'efforcent d'accroître les possibilités d'approvisionnement pour les entreprises caribéennes

La Banque de Développement des Caraïbes (BDC), en partenariat avec la Commission de l' Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) et la Banque mondiale , ont organisé une rencontre sur deux jours pour permettre aux entreprises régionales de tirer pleinement parti des opportunités d'approvisionnement offertes par leurs projets.

Cette manifestation, appelée "CDB, OECS, WB Procurement Fair", s'est déroulée à Sainte-Lucie les 4 et 5 septembre. Elle a rassemblé plus de 600 fournisseurs, entrepreneurs et consultants afin de leur fournir des informations et des outils utiles pour soumettre des offres fructueuses dans le cadre de projets financés par ces organisations.

M. Doug Fraser, responsable de l'approvisionnement à la BDC, a souligné l'importance de cette collaboration,

“La Banque reconnaît le rôle crucial que joue le secteur privé dans la fourniture de biens, travaux et services pour les projets que nous finançons, afin d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs de développement... Sans les fournisseurs, entrepreneurs et consultants, nos projets ne pourraient exister. Cette collaboration avec les secteurs privé et public génère des solutions et innovations clés pour favoriser le développement économique caribéen et lutter contre la pauvreté.”

Les marchés publics jouent un rôle important dans l'économie de la région caribéenne, puisqu'ils représentent une grande partie du Produit Intérieur Brut (PIB) de la région. L'amélioration des processus d'achat peut permettre de mieux utiliser des ressources limitées, de stimuler la croissance du secteur privé et de soutenir le développement d'économies plus fortes et plus inclusives.

L'événement n'a pas seulement fourni des informations précieuses aux entrepreneurs potentiels, mais il a également visé à garantir que l'approvisionnement pour les projets de la BDC se fasse de manière efficace. En familiarisant les soumissionnaires avec les exigences et processus de l'agence de financement, l'événement a contribué à augmenter leurs chances de réussite. Rien qu'en 2023, la BDC a attribué plus de 170 millions de dollars américains en contrats pour divers projets, offrant ainsi d'importantes opportunités aux fournisseurs caribéens.

Concernant l'activité régionale, le directeur général de l'OECO, le Dr Didacus Jules, a déclaré :

“ L'OECO s'est engagée à favoriser la croissance économique régionale en améliorant les possibilités d'approvisionnement pour nos entreprises. Grâce à des partenariats stratégiques comme celui-ci avec la BDC et la Banque mondiale, nous visons à donner aux fournisseurs, entrepreneurs et consultants de la Caraïbe les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour être compétitifs sur les marchés mondiaux. Dans le contexte de notre Union économique, nous apportons une valeur ajoutée aux États membres grâce à la mise en commun des achats de ressources essentielles à leur prospérité et à leur bien-être, et ce aux prix les plus raisonnables. En améliorant les processus d'approvisionnement, nous pouvons favoriser l'inclusion économique, maximiser les ressources de la région et contribuer au développement durable de nos économies. "

Mme Lilia Burunciuc, directrice de la Banque mondiale pour la région des Caraïbes, a souligné la valeur ajoutée que l'approvisionnement peut apporter aux économies locales,

“ Dans l'OECO, la Banque mondiale finance des projets à hauteur de 75 millions de dollars US. Chaque projet présente des opportunités pour les fournisseurs locaux, et nous sommes heureux de renforcer les capacités du secteur privé - avec la Banque de développement des Caraïbes et la Commission de l'OECO en tant que partenaires - afin qu'il puisse tirer davantage profit de ces opportunités. ”

Parmi les autres intervenants, Mme Roselyn Opel, responsable des Services d'Achats Groupés à la Commission de l'OECO, a souligné que l'Unité des achats de la Commission de l'OECO s'engageait à respecter les principes de transparence, de probité, de responsabilité, de concurrence, d'équité, d'efficience et d'efficacité dans tous les processus. M. Luciano Gutierres Wuerzius, spécialiste des marchés publics à la Banque mondiale, était également présent, ainsi que des chefs de projet de différents secteurs tels que l'énergie, l'environnement, la jeunesse, la santé, l'éducation et l'infrastructure.