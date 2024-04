La 97ème réunion du Conseil d'administration d'ECTEL se tiendra sous peu

Les dirigeants du secteur de la télécommunication qui composent le Conseil d'administration (CA) de l' Autorité des Télécommunications de la Caraïbe orientale (ECTEL) sont sur le point de se réunir à Sainte-Lucie pour la 97e réunion du CA, le mercredi 17 et le jeudi 18 avril 2024. La réunion se tiendra en personne dans la salle de conférence Palmville du Coco Palm Resort et en ligne via Microsoft Teams à partir de 9h00. ECTEL invite les personnes intéressées à se joindre au premier jour de la réunion, en personne ou en ligne, à s'inscrire au préalable sur le site https://www.ectel.int/notice-97th-meeting-of-ectels-board-of-directors .

La réunion sera présidée par M. Philip Dalsou de Sainte-Lucie qui assume la présidence du Conseil d'administration depuis octobre 2023. Parmi les points à l'ordre du jour figurent : l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan de travail 2022 - 2023 d'ECTEL, la présentation du rapport financier annuel pour l'exercice clos le 30 septembre 2023 et un état des lieux du projet de loi sur les communications électroniques (projet de loi EC) et l'acquisition d’équipements pour le Système de Gestion et de Surveillance du Spectre Intégré seront assurés. Les décisions de la 45ème réunion du Conseil des ministres d'ECTEL qui s'est tenue en janvier 2024 à la Dominique et en ligne seront également à l'ordre du jour. Pour consulter l'ordre du jour dans son intégralité, visitez le site : 97BD-1-Agenda-Général-Partie-17-Avril-2024.pdf (ectel.int) .

Le conseil d'administration est composé d'un directeur ou d'un suppléant de chacun des cinq (5) États membres d'ECTEL, à savoir le Commonwealth de Dominique, la Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Les directeurs et les suppléants sont nommés par le ministre chargé des communications électroniques pour un mandat d'un an. Le directeur général d'ECTEL est membre de droit du conseil d'administration.

Les principales fonctions du conseil d'administration sont, entre autres, d'assurer la mise en œuvre effective du traité et des politiques d'ECTEL conformément aux directives du Conseil des ministres, de faire des recommandations au Conseil sur toute question relative aux communications électroniques et de concevoir les formulaires et la procédure de demande et de recommandation pour l’obtention d'une licence individuelle, et d'assurer la transparence de la procédure.

Depuis le 4 mai 2000, ECTEL est l'organisme de régulation régional qui conseille les cinq (5) commissions nationales de régulation des télécommunications (CNRT) sur les questions relatives aux communications électroniques dans les États membres. En termes simples, ECTEL travaille avec les CNRT pour promouvoir les droits des consommateurs et des avantages harmonisés dans le secteur des communications dans ses États membres.