[Invitation aux médias - Antigua-et-Barbuda]

28 mai 2024 - Des dirigeants et décisionnaires caribéens de haute notoriété, dont le Premier ministre des Îles Vierges britanniques, réunis à l'occasion de la 4ème Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement (SIDS4), étudieront comment des lois innovantes peuvent stimuler le financement du climat dans les PEID caribéens. Ils aborderont le sujet lors de l'événement parallèle "Changement climatique et législation environnementale en soutien à la mise en œuvre du nouveau programme d'action pour les PEID", organisé par l'Observatoire parlementaire pour le changement climatique et la transition juste (OPCC), le 29 mai 2024 à Antigua-et-Barbuda.

La conférence 2024 SIDS4 se tiendra du 27 au 30 mai 2024 à St John's, Antigua-et-Barbuda, et réunira des représentants des pays, de la société civile, du monde universitaire et d'autres acteurs non gouvernementaux importants. Outre les défis à relever, les délégués discuteront également de la manière de revitaliser les économies des PEID, de renforcer le capital humain, d'exploiter la puissance des données innovantes et des technologies numériques, ainsi que de nombreuses autres possibilités de soutenir le développement durable dans les PEID.

Les journalistes présents à l'événement SIDS-4 pourront participer à la session de questions-réponses de l'événement et mener des entretiens bilatéraux avec les intervenants. Contactez l'équipe média de l'OPCC pour les interviews et les questions avant l'événement.

QUOI : Événement annexe majeur intitulé "Changement climatique et législation environnementale pour soutenir la mise en œuvre du nouveau programme d'action en faveur des PEID".

QUAND : Le 29 mai 2024

HEURE : 16h00 - 17h30 (heure locale AST Antigua et Barbuda)LIEU : Saint John's, Antigua-et-Barbuda, Université américaine d'Antigua, salle 9 (lieu de la conférence SIDS4)

EVENT ID#143

ORGANISATEURS : Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), le gouvernement des îles Vierges britanniques, la Commission de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) et l'Observatoire parlementaire sur le changement climatique et la transition juste (OPCC).

NOTE IMPORTANTE : Tous les représentants des médias doivent être accrédités pour participer à la conférence SIDS4. De plus amples informations sont disponibles sur le site https://sdgs.un.org/conferences/sids2024/participate .

Pour plus d'informations sur la conférence, veuillez consulter le site officiel de la conférence .

CONTACTS MÉDIAS