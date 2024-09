Événement de haut niveau sur l'Accord de Facilitation des Investissements pour le Développement (IFD) organisé par le CCI et l'OECO au siège de l'OMC

16 septembre 2024 – Le Centre du Commerce International (CCI, ou International Trade Centre, ITC) et la Mission permanente de l'Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO) à Genève ont organisé avec succès une réunion de haut niveau le 11 septembre 2024 pour discuter de l'Accord récemment conclu sur la Facilitation des Investissements pour le Développement (IFD). Cet Accord a été finalisé par plus de 120 membres de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en novembre 2023. L'événement, qui s'est tenu au siège de l'OMC, a réuni des diplomates, des experts en commerce et des professionnels de l'investissement pour discuter de la manière de tirer parti stratégiquement de l'Accord IFD afin d'attirer des investissements directs étrangers (IDE) de haute qualité, alignés sur les priorités de développement durable et les objectifs de développement national dans l'OECO et les pays caribéens.

L'Accord IFD est considéré comme une étape essentielle pour favoriser un climat d'investissement mondial plus transparent, stable et efficace. Cet Accord revêt une importance particulière pour les nations en développement, offrant un cadre pour attirer des IDE et promouvoir le développement durable.

Au cours de l'événement, l'OECO a saisi l'occasion pour informer les participants des principales conclusions d'un récent exercice d'évaluation des besoins mené dans les États membres de l'OECO, afin de déterminer leur niveau de préparation à la mise en œuvre de l'Accord IFD, y compris toute assistance technique et financière spécifique dont ils pourraient avoir besoin pour améliorer leur climat d'investissement.

Des interventions brèves ont été faites par la Directrice générale adjointe de l'OMC, Mme Johanna Hill ; la Directrice exécutive du CCI, Mme Pamela Coke-Hamilton ; le co-coordinateur des négociations sur l'IFD, l'ambassadeur Jung Sung Park de la République de Corée ; et le Conseiller de la Mission de l'OECO à Genève, M. Joel Richards.

S'exprimant au nom du CCI, Mme Coke-Hamilton a déclaré que « le CCI ne négligera aucun effort pour s'assurer que les Caraïbes atteignent leur plein potentiel en matière d'investissement ».

Mme Coke-Hamilton a également réaffirmé l'engagement du CCI à travailler en étroite collaboration avec les partenaires de l'OECO pour garantir la mise en œuvre réussie de l'Accord IFD.

S'exprimant au nom de l'OECO, M. Richards a souligné que « l'Accord IFD était essentiel pour renforcer les efforts de réforme intérieure afin d'attirer davantage et de meilleurs investissements, notamment ceux qui contribuent grandement à la réalisation des objectifs de développement durable ».

Tout en notant que l'Accord ne générera pas à lui seul des flux d'investissements, M. Richards a fait remarquer qu'il pourrait néanmoins constituer un outil de signalisation important pour les investisseurs quant aux normes minimales à attendre lorsqu'ils investissent dans les pays participants à l'IFD.​

Antigua-et-Barbuda, la Dominique et la Grenade sont les États membres de l'OECO signataires de l'Accord IFD.

