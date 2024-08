DÉCLARATION DES CHEFS DES ÉTATS MEMBRES INDÉPENDANTS DE L'OECO SUR LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES EN RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VÉNÉZUELA

Lors de la 75e réunion de l'Autorité de l'OECO, tenue virtuellement le vendredi 2 août, les Chefs de Gouvernement de l'OECO ont discuté des élections récemment tenues dans la République Bolivarienne du Venezuela et ont exprimé leur engagement en faveur de la tenue d'élections libres et équitables dans chaque membre de la communauté mondiale, comme la plus sûre expression de la volonté du peuple.

Nous nous appuyons sur le principe selon lequel les élections doivent être libres, en tant qu'expression de la volonté du peuple, et exemptes de toute ingérence extérieure. Elles doivent être équitables, contestées de bonne foi et soumises à l'arbitrage de mécanismes indépendants, avec des garanties pertinentes pour la vérification et l'arbitrage de tout litige, le tout dans le cadre des lois et réglementations nationales régissant la conduite des élections.

Plusieurs États membres de l'OECO ont envoyé des observateurs pour le processus électoral, et nos observateurs ont attesté que l'élection, conduite dans des conditions difficiles avec des preuves troublantes de manipulation extérieure préalable, a été menée dans le respect des règles établies par le Conseil National Électoral (CNE).

Nous félicitons le Président Nicolás Maduro Moros pour sa victoire et sa réélection à la présidence de la République Bolivarienne du Venezuela pour un troisième mandat et exhortons à ce que tous les efforts soient faits en faveur de la réconciliation nationale.

L'OECO exprime également sa reconnaissance pour la solidarité et l'amitié inestimables étendues par la République Bolivarienne du Venezuela, qui ont prospéré pendant plus de deux décennies.