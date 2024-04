De nouveaux plans pour améliorer la cybersécurité au sein de l'OECO grâce au Projet de Transformation Numérique de la Caraïbe

Afin de renforcer la sécurité numérique de la région, le Projet de Transformation Numérique de la Caraïbe (CARDTP - Caribbean Digital Transformation Project), mis en œuvre par la Commission de l'OECO et financé par la Banque mondiale, a organisé un atelier de consultation visant à établir des Équipes Nationales de Réponse aux Incidents Informatiques (CIRT - Computer Incident Response Teams) pour les États membres participants. L'atelier était une activité hybride accueillie par Sainte-Lucie du 15 au 17 avril 2024.

Depuis son lancement en 2021, le CARDTP a déployé des activités dans le cadre de deux piliers principaux :

L'écosystème numérique, qui porte sur :

la concurrence dans le domaine des télécommunications, l'accessibilité financière et la qualité des services

l'environnement favorable aux Services Financiers Numériques

la cybersécurité, la protection des données et la vie privée

2. Compétences numériques et adoption des technologies participant au :

Développement de compétences numériques avancées

Un CIRT est généralement chargé d'assurer la sécurité des gouvernements et du secteur public contre les menaces pesant sur les systèmes de Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) par l'atténuation et l'identification des risques. Les pays de la Caraïbe font preuve d'un engagement relativement faible en matière de cybersécurité : peu d'entre eux disposent d'un CIRT, et aucun ne fait partie de l'OECO. Cette situation accroît les risques pour la sécurité des citoyens et leurs droits humains dans le cyberespace, tout en entravant le développement économique et la capacité à exploiter pleinement les avantages de l'économie numérique. Ces défis sont en grande partie dus aux contraintes financières, législatives, techniques et de personnel qualifié de la région.

Le directeur général de l'OECO, le Dr Didacus Jules, s'est exprimé lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier,

“Cette consultation porte sur ce qui est considéré dans le domaine public comme un sujet très technique, mais qui est également important pour tous les citoyens et toutes les institutions de l'OECO qui utilisent des ordinateurs dans n'importe quel aspect de leur vie.”

Faisant référence aux menaces de cybersécurité auxquelles certains États membres de l'OECO ont récemment été confrontés, Dr Jules a déclaré : ​

“Il s'agit de protéger la vie privée, l'intégrité et la sécurité de tous les aspects de nos vies numériques. Des vies qui, à l'ère de la technologie, sont plus souvent vécues virtuellement que physiquement, en particulier chez nos jeunes.”

L'existence de CIRT dans chaque pays est cruciale pour la protection des actifs nationaux et contribue à promouvoir une culture nationale de la cybersécurité, notamment en renforçant la sensibilisation et la résilience. L'atelier CIRT a été conçu pour aborder la composante "cybersécurité" du CARDTP avec la direction technique de l'Agence de mise en œuvre de la Communauté de la Caraïbe pour la lutte contre la Criminalité et la Sécurité (IMPACS). Pour cet atelier, la Commission de l'OECO a engagé NRD Cyber Security de la République de Lituanie pour développer un plan d'établissement de CIRT pour la Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Ce plan reflétera les besoins, les exigences et les objectifs communs des pays bénéficiaires, détaillera les services qu'un CIRT national devrait fournir et décrira la structure organisationnelle et de gouvernance d'un CIRT, sa composition et les ressources nécessaires. Il comprend une feuille de route étape par étape pour la mise en place d'un CIRT national.

À la fin de l'atelier, le 17 avril, les États membres ont également été en mesure d'évaluer leur état de préparation à la mise en place d'une CIRT nationale et ont discuté des besoins existants, des lacunes et des solutions possibles. L'équipe du CARDTP continuera à travailler avec la NRD Cyber Security pour soutenir les États membres dans leurs efforts de mise en place de CIRT nationales.

