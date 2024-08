Communiqué de la 75ème réunion de l'Autorité de l'OECO

La soixante-quinzième réunion de l'Autorité de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) s'est tenue virtuellement le 2 août 2024, sous la présidence de l'honorable Philip J. Pierre, Premier ministre de Sainte-Lucie.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par les allocutions du président sortant de l'Autorité de l'OECO,Hon. Dr. Terrance Drew, Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis, du président entrant, Hon. Philip J. Pierre, et du directeur général de la Commission de l'OECO, Son Excellence le Dr Didacus Jules. ​

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Pierre a exposé les principales priorités qui guideront sa présidence de l'Autorité de l'OECO au cours de l'année à venir.

“Au cours de ma présidence, j'ai l'intention d'orienter nos efforts pour faire progresser ces éléments fondamentaux de l'Union qui sont encore incomplets, à savoir la facilitation des voyages, la circulation des personnes, la libre circulation des marchandises, l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises et la libre circulation des capitaux. Il ne fait aucun doute que le Traité Révisé vise à ce que nous exploitions efficacement nos ressources humaines, afin qu'ensemble nous puissions relever les défis liés au manque de ressources naturelles.

En traçant la route à suivre, nous devons nous appuyer sur les progrès accomplis dans le développement de nos populations. Nous devons donner la priorité aux personnes afin de garantir leur dignité et leur bien-être mental, physique et économique.”

La déclaration du Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis et président sortant de l'Autorité de l'OECO, l'Hon. Dr. Terrance Drew, a reflété l'engagement commun en faveur du développement durable pour les populations de la région de l'OECO :

“Le travail de développement n'est jamais terminé. Il s'agit d'un engagement durable de chaque génération et de tous les citoyens, en particulier de ceux qui se voient confier des responsabilités. Nous sommes de fiers membres de l'OECO, unis par une histoire commune et un engagement en faveur d'une cause commune. Ensemble, nous avons jeté des bases solides pour l'avenir et nous sommes prêts à les consolider. En ces temps difficiles, je suis convaincu que nos efforts conjoints propulseront l'OECO vers un avenir défini par la prospérité, l'innovation et la durabilité.”

Dans ses remarques, le directeur général, Dr. Didacus Jules, a évoqué les nombreux défis cruciaux auxquels l'OECO est actuellement confrontée, en plus de sa vulnérabilité au changement climatique et à l'instabilité environnementale, démontrée de manière spectaculaire par les destructions causées par l'ouragan Beryl.

“Les tambours de la guerre résonnent même dans nos contrées paisibles et leurs conséquences sont considérables - de la perturbation du commerce mondial et des chaînes d'approvisionnement à la montée en flèche des prix. ​Les économies de nos États membres dépendent fortement du tourisme qui, comme nous l'avons constaté, est très sensible aux chocs mondiaux tels que la pandémie de COVID-19. La récente pandémie a révélé la fragilité de nos systèmes de santé publique.Bien que nous ayons fait des progrès louables en matière de vaccination et de prestation de soins de santé, les menaces actuelles telles que les maladies non transmissibles (MNT) et les futures pandémies potentielles nécessitent un cadre de soins de santé renforcé et plus résistant. La fracture numérique, exacerbée par la pandémie, a mis en évidence la nécessité d'un accès équitable à la technologie et à l'éducation afin que personne ne soit laissé pour compte. La montée des gangs et l'augmentation de la violence dans nos sociétés témoignent également de l'incapacité de nos systèmes éducatifs à cultiver des mentalités positives, des attitudes de solidarité sociale et la capacité d'apprendre à vivre ensemble.”

Dans l'ensemble, la réunion s'est concentrée sur, entre autres, les points suivants :

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (a) Budget le budget de la Cour suprême de la Caraïbe orientale (CECA)

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (b) Update Mise à jour de l'Autorité de l'aviation civile de la Caraïbe orientale (ECCAA - Eastern Caribbean Civil Aviation Authority)

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (c) Questions opérationnelles de la Commission de l'OECO - Programme de travail et budget de l'OECO (période triennale 2024/2027)

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (d) Questions relatives à l'intégration régionale

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (e) Mise à jour de la stratégie de transformation des systèmes alimentaires et agricoles (FAST - Food and Agricultural Systems Transformation)

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (f) Mise en œuvre de la stratégie de développement de l'OECO (ODS - OECS Development Strategy) - Mise à jour

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (g) Politique de tourisme durable (mise à jour)

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (h) Services de liaison de la Caraïbe orientale (ECLS - Eastern Caribbean Liaison Services) - Document d'orientation, Au-delà des travailleurs agricoles

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (i) ​ Septième session de l'Assemblée de l'OECO (mise à jour)

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (j) ​ Quatrième conférence des petits États insulaires en développement (PEID) (mise à jour)

a. Budget de la Cour suprême de la Caraïbe orientale (CECA)

Les chefs de gouvernement ont assisté à une présentation du budget et des questions opérationnelles concernant la Cour suprême de la Caraïbe orientale par le Juge en Chef de la Cour suprême (Ag.), l'Honorable Mario Michel. La discussion a mis en évidence les avantages de nouvelles approches pour le maintien des fonctions de la Cour. Les plans pour la mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation du public ont également été soulignés. Le Juge en Chef de la Cour suprême par intérim a également exprimé sa gratitude pour les progrès réalisés en vue de l'accès à un nouveau siège, grâce à l'aide du gouvernement de Sainte-Lucie.

b. Mise à jour de l'Autorité de l'aviation civile de la Caraïbe orientale (ECCAA - Eastern Caribbean Civil Aviation Authority)

Le directeur général de l'Autorité de l'aviation civile des États de la Caraïbe orientale, M. Anthony Whittier, a fait le point sur les progrès accomplis en vue du rétablissement du statut de catégorie 1 et a exhorté les États membres à approuver et à publier les nouvelles réglementations qui nous permettraient de nous remettre en conformité en vue du rétablissement de ce statut.

Il a remercié le gouvernement d'Antigua-et-Barbuda d'avoir fourni un nouveau siège à l'institution.

c. Questions opérationnelles de la Commission de l'OECO - Programme de travail et budget de l'OECO (période triennale 2024/2027)

Un nouveau programme de travail triennal et un nouveau budget pour la Commission de l'OECO pour la période 2024-2027 ont été soumis à l'approbation de l'Autorité. Le rapport a mis en évidence la philosophie du programme de travail dans le contexte des cinq priorités stratégiques élaborées pour apporter de la valeur aux États membres en coordination avec les partenaires de développement. Ces cinq priorités stratégiques sont les suivantes : accélérer l'intégration régionale, réinventer l'économie, valoriser l'environnement, renforcer la résilience et faire progresser l'équité et l'inclusion. ​

d. Questions relatives à l'intégration régionale

Les chefs de gouvernement de l'OECO et leurs représentants ont été informé des avancées concernant l'établissement de l'union douanière de l'OECO et la libre circulation des marchandises, le régime de libre circulation des personnes et la mise en œuvre du cadre législatif pertinent, ainsi qu'un rapport sur le Conseil des affaires économiques (CAE) qui s'est tenu virtuellement le 11 juin 2024. L'Autorité a pris note des progrès réalisés en vue de la mise en œuvre intégrale du régime de libre circulation des personnes.

e. ise à jour de la stratégie de transformation des systèmes alimentaires et agricoles (FAST - Food and Agricultural Systems Transformation)

L'Autorité a été informée des avancéesde la stratégie décennale à la suite des discussions qui ont eu lieu lors du 8e Conseil des ministres de l'agriculture qui s'est tenu à Montserrat le 17 mai 2024. La présentation a mis en évidence le statut du Centre de sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'OECO (FNSC - Food and Nutrition Security Centre), les initiatives du bureau de l'agriculture de l'OECO et les principales initiatives de la stratégie FAST financées par le programme DROIT du 11e Fonds européen de développement (FED).

f. Mise en œuvre de la stratégie de développement de l'OECO (ODS - OECS Development Strategy) - Mise à jour

Les chefs de gouvernement ont été informés du cadre d'action adopté lors de la troisième réunion du CAE.

g. Mise à jour de la politique de tourisme durable

La Commission de l'OECO, avec le soutien financier du projet de la Banque mondiale "Libérer l'économie bleue de la Caraïbe" (UBEC), travaille actuellement à la mise à jour de la politique commune de l'OECO en matière de tourisme,

h. Services de liaison de la Caraïbe orientale (ECLS - Eastern Caribbean Liaison Services) - Document d'orientation, au-delà des travailleurs agricoles

Un état des lieux des défis et des opportunités actuels du programme ECLS a été présenté à l'Autorité, ainsi qu'une proposition de plan triennal qui permettrait d'augmenter considérablement les opportunités d'emploi dans de nouveaux domaines de travail. L'opportunité d'utiliser le programme pour assurer le transfert de technologie et la maîtrise de nouvelles compétences a été soulignée.

i. Informations sur la 7e session de l'Assemblée de l'OECO

La convocation de la 7ème session de l'Assemblée de l'OECO en septembre ou octobre sur le thème de l'intégration régionale a été approuvée. Il est prévu que les projets de loi sur la libre circulation des marchandises soient présentés et débattus lors de cette session.

j. Rapport sur la quatrième conférence des petits États insulaires en développement (PEID) - (SIDS4)

Une vue d'ensemble des résultats de la quatrième conférence des petits États insulaires en développement, qui s'est tenue à Antigua-et-Barbuda en mai 2024, a été présentée à l'Autorité. La présentation a mis en évidence la création du Centre d'excellence pour les PEID situé à Antigua-et-Barbuda, y compris la Plateforme Globale de données, le Mécanisme pour l'innovation et la technologie, le Forum d'investissement insulaire et l'Initiative du service d'appui à la viabilité de la dette. L'Agenda d'Antigua-et-Barbuda pour les PEID (ABAS - Antigua and Barbuda Agenda for SIDS) - une déclaration renouvelée pour une prospérité résiliente a été présentée. Le gouvernement et le peuple d'Antigua-et-Barbuda ont été félicités pour avoir accueilli et coordonné la conférence SIDS4.

D'autres questions ont été abordées lors de la réunion :

Présentation de Global Port Holdings - Global Ports Holding est le plus grand opérateur de ports de croisière au monde, gérant 32 ports dans 19 pays d'Europe, d'Asie, des Caraïbes, d'Amérique du Nord et d'Afrique du Nord et desservant plus de 20 millions de passagers par an. Le président, M. Mehmet Kutman, a été invité à présenter à la réunion des chefs d'État et de gouvernement une mise à jour des principaux développements internationaux récents et de leurs investissements dans les Caraïbes.

Le directeur général de l'OECO, le Dr Didacus Jules, a informé l'Autorité des projets d'adhésion de Saint-Martin, qui devrait avoir lieu du 14 au 16 novembre 2024. La prochaine réunion de l'Autorité de l'OECO devrait se tenir à Saint-Martin pendant l'adhésion.

PARTICIPANTS

Chefs de gouvernement présents :

L'Honorable Philip J Pierre - Premier ministre de Sainte-Lucie et président de l'Autorité de l'OECO

L'Honorable Gaston Browne - Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda

L'Honorable Roosevelt Skerrit - Premier ministre de la Dominique

L'Honorable Dickon Mitchell - Premier ministre de la Grenade

L'Honorable Dr. Terrance Drew - Premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès

Dr. l'honorable Ralph Gonsalves - Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines

L'honorable Dr. Ellis Webster, Premier ministre d'Anguilla

Chefs de gouvernement absents (excusés) :

L'Honorable Ary Chalus, Président du Conseil régional de Guadeloupe

L'Honorable Serge Letchimy - Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique

L'Honorable Natalio Wheatley, Premier ministre des Îles Vierges britanniques

L'Honorable Easton Farrell, Premier ministre de Montserrat

Représentants des chefs de gouvernement :

L'honorable Dr Karl Dawson - Ministre délégué à l'Agriculture et à la Pêche, et représentant du Premier ministre des Îles Vierges britanniques

M. Jean Yves Lascascade - Commissaire et représentant du Président du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique

M. Patrick Sellin - Président de la Commission de l'intégration régionale et représentant du Président du Conseil régional de Guadeloupe

Autres délégués :