Avis aux médias - Conférence sur les Sargasses : Grenade

QUOI : 2ème Conférence de la Passerelle mondiale UE-Caraïbes sur les Sargasses

Thème : « Renverser la Marée : Pratiques Durables et Opportunités Économiques pour les Sargasses dans le Bassin des Caraïbes »

QUI : Le Premier ministre de Grenade, l'honorable Dickon Mitchell et d'autres ministres du gouvernement de Grenade, M. Felix Fernandez-Shaw, Directeur de la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne, Dr Didacus Jules, Directeur général de l'Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO).

QUAND : 1-2 octobre 2024

OÙ : Radisson Grenada Beach Resort

POURQUOI : ​

Depuis 2011, les pays du bassin des Caraïbes sont confrontés à une augmentation croissante des arrivées de sargasses sur leurs côtes. Ce phénomène a un impact économique considérable sur des secteurs comme le tourisme et la pêche, et pose des risques pour la santé publique.

Cet événement accueillera plus de 250 participants pour encourager le dialogue, l'action et les investissements dans la valorisation des sargasses et le développement de chaînes de valeur à grande échelle pour relever ce défi. La conférence générera un dialogue complet pour comprendre les bases d'une chaîne de valeur durable : Recherche et innovation, Environnement favorable, et Transformation. L'événement explorera les dernières avancées en matière de recherche, de surveillance et de prévision, de prévention et de confinement, de collecte et de récolte, de traitement, de valorisation ou d'utilisation, ainsi que d'élimination de la biomasse de sargasses.

La réunion réunira des ministres et des autorités publiques des pays des Caraïbes et d'Amérique latine ainsi que des territoires et régions ultrapériphériques européens, ainsi que des institutions financières du secteur privé, la communauté scientifique et des organisations non gouvernementales. Elle connectera les différents acteurs pour identifier des opportunités d'investissements et de partenariats visant à soutenir les initiatives publiques et les opérations commerciales ciblant les différentes étapes d'une chaîne de valeur des sargasses.

Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la Passerelle mondiale, la stratégie de l'Union européenne visant à renforcer les investissements pour générer des chaînes de valeur intelligentes, propres et sûres à travers le monde.

COMMENT : Pour des interviews ou des informations supplémentaires, veuillez contacter l'Organisation des États de la Caraïbe Orientale aux adresses e-mail ou numéros de téléphone ci-dessous.

Pour vous inscrire à l'événement, merci d'envoyer un e-mail à : director-gis@gov.gd