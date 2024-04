27 entrepreneurs verts obtiennent des prêts sans intérêt dans le cadre du programme d'accélération des entrepreneurs verts des Caraïbes orientales

9 avril 2024 — L'Initiative en faveur de l'entrepreneuriat vert dans les Caraïbes orientales a annoncé la sélection de 27 entrepreneurs verts qui bénéficieront de prêts sans intérêt d'un montant total de 863 403 USD ( ≈ 802 524 €).Dans le cadre du programme d'accélération de l'initiative, ces entrepreneurs ont été sélectionnésparmi un groupe de candidats pour recevoir un financement et un soutien afin de développer leurs entreprises vertes et durables.

L'initiative, mise en œuvre par l'Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) en partenariat avec l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) et avec le soutien du Fonds du Qatar pour le développement (QFFD), vise à encourager et à renforcer les entreprises soucieuses de l'environnement, en favorisant le développement durable dans toute la région.

Ce programme régional visait à faciliter le développement, la création et l'expansion d'entreprises vertes innovantes dans six États membres de l'OECO : Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Le programme d'accélération est conçu pour appuyer les entreprises vertes à fort potentiel pendant leur phase de croissance. En donnant accès à des prêts sans intérêt pouvant aller jusqu'à 50 000 USD ( ≈ 46474 €), ainsi qu'à des opportunités d'investissement et à une formation continue, le programme permet aux entrepreneurs de faire évoluer leur entreprise vers une rentabilité maximale et un bénéfice pour la société

"Avec chaque prêt sans intérêt accordé aux entreprises vertes des Caraïbes orientales, nous n'investissons pas seulement dans les entreprises, nous investissons dans un avenir plus vert et plus durable. Félicitations à tous les bénéficiaires ; votre dévouement ouvre la voie à l'innovation et à la préservation de l'environnement dans notre région". - Daniel Muñoz-Smith, représentant des Caraïbes, Institut mondial pour la croissance verte (GGGI)

L'Initiative pour l'entrepreneuriat vert dans les Caraïbes orientales, qui s'est déroulée sur trois ans, s'est achevée le 31 mars 2024. La Competitive Business Unit (CBU) de l'Organisation des États des Caraïbes orientales continuera d'impliquer les parties prenantes et de partager des connaissances sur l'initiative et d'autres opportunités d'entrepreneuriat vert.

Les entrepreneurs ayant bénéficié de prêts sans intérêt sont les suivants :

# Chef d’équipe Nom de l’Entreprise Secteur Pays d'activité Brève description de l'entreprise 1 Shelly-Ann Meade Little Zion Tourisme; Agriculture Dominique Lime Rocks Enterprises Ltd, sous le nom de Little Zion, est une entreprise d'agrotourisme durable qui possède et exploite un domaine d'agrotourisme. Les activités de Little Zion se caractérisent par l'utilisation exclusive d'énergies renouvelables, l'accent mis sur la création d'emplois verts et des conceptions de bâtiments durables. 2 Denell Florius EcoCarib Inc. Énergies renouvelables Sainte Lucie EcoCarib est une société de services énergétiques (ESCO) qui conçoit, installe, entretient et finance des systèmes solaires photovoltaïques. EcoCarib dispose d'outils de conception et de financement exclusifs qui sont utilisés pour s'assurer que le client bénéficie de la meilleure offre énergétique possible. Les services supplémentaires comprennent des audits énergétiques de qualité, la gestion de l'énergie et l'efficacité énergétique, ainsi que la recharge de véhicules électriques. 2 Kimya Glasgow Kimya Glasgow Inc Mode ; économie circulaire Saint Vincent et les Grenadines Kimya Glasgow Inc. est une marque de slow fashion et de lifestyle qui utilise des fibres biologiques, naturelles et durables dans sa fabrication afin de minimiser l'impact sur l'environnement et de promouvoir une consommation responsable. Elle soutient les usines gérées par des femmes afin d'autonomiser les femmes dans la fabrication et de promouvoir l'égalité des sexes. 4 Jimmy James Clavier Superior Catering Alimentation et boissons Sainte Lucie Superior Catering est une entreprise de restauration qui se concentre sur les méthodes d'alimentation de la ferme à la table. Tout en proposant des aliments provenant de sources locales et biologiques, Superior Catering s'efforce de limiter sa consommation d'énergie et d'accroître ses initiatives de recyclage. L'entreprise exploite également une micro-ferme. 4 Mitra Cazaubon Narrow Way Life Tourisme Sainte Lucie Narrow Way Life est un centre de santé holistique et de mode de vie durable qui propose des consultations, la construction de maisons écologiques, des services d'installation solaire et de récupération des eaux de pluie, des conférences sur l'agriculture régénératrice, des conférences sur la santé, des visites de fermes et des retraites. 6 Christopher Wyatt Green Design and Construction Solutions Inc. Construction Sainte Lucie Green Design and Construction Solutions Inc (GDCS Inc) est un prestataire de services professionnels qui se concentre sur les solutions basées sur la nature et la conception d'infrastructures durables pour l'atténuation des inondations, la protection des pentes, la protection côtière, la gestion des bassins versants et les systèmes de drainage durables. Il travaille également sur des innovations en matière de production agricole et de production d'énergie verte. 7 Minerva Gaskin Divine & Events Catering Services Alimentation et boissons Saint Kitts et Nevis Divine & Events Catering Services utilise un modèle "de la ferme à la table" respectueux de l'environnement dans ses prestations de restauration - la moitié des ingrédients utilisés sont d'origine locale ou durable. L'entreprise minimise les déchets grâce au compostage et à la fabrication de biocarburant. Elle crée des emplois en employant principalement des femmes. 8 Marla Nathania Foster Quench Inc. Eau Sainte Lucie Quench Inc. vend des gourdes isothermes en acier inoxydable et des distributeurs d'eau haut de gamme sans bouteille. Elle a été créée pour encourager le bien-être en éduquant les enfants sur les avantages de la consommation d'eau, tout en réduisant l'utilisation de bouteilles d'eau en plastique afin de freiner la pollution plastique et de réduire l'empreinte carbone de l'île. 9 Namayombo Mgonela Namara's Café Alimentation et boissons Saint Kitts et Nevis Le Namara's Café est un restaurant basé sur des pratiques durables qui donnent la priorité à l'énergie verte, à la réduction des déchets et à l'engagement de la communauté. Namara's vise à devenir un établissement alimenté par l'énergie solaire, qui lutte contre le gaspillage alimentaire et donne à sa communauté les moyens de se prendre en charge grâce à une formation à la décoration de gâteaux. 10 Janelle Germain Efresco Alimentation et boissons Sainte Lucie Efresco est un café et un restaurant qui met l'accent sur la production durable d'aliments locaux, en utilisant des produits cultivés dans la ferme du propriétaire, ainsi que par d'autres agriculteurs et fournisseurs locaux. L'entreprise a l'intention de lancer sa ligne agroalimentaire de pâtes à la banane verte, de sauces à salade, de chutneys et d'assaisonnements mélangés. Efresco minimise le gaspillage alimentaire en produisant des aliments frais à la commande et en faisant des dons aux moins fortunés en cas de production excédentaire. 11 Quincy Bart Nevility farms Agriculture Saint Kitts et Nevis Nevility Farms utilise un modèle d'entreprise écologique pour renforcer la résilience climatique, réduire son impact sur l'environnement et promouvoir la conservation. Elle utilise des technologies économes en eau, le compostage, le recyclage des matériaux et l'énergie solaire afin de minimiser son empreinte carbone. 12 Rebekah Kasha Ragbersingh Buttercup House Rentals Tourisme Grenade ButterCupHouse Rentals est une entreprise familiale de location d'appartements qui vise à fournir des logements de qualité et abordables à ses clients. L'un des objectifs de ButterCupHouse est de réduire son empreinte carbone en aménageant un espace vert et un jardin pour les clients, en mettant l'accent sur la conservation des sols et en utilisant des appareils électroménagers à faible consommation d'énergie. 13 Terri Henry Bee Natural Apiculture ; Beauté et soins personnels Dominique Bee Natural est une entreprise spécialisée dans la création de produits à valeur ajoutée à partir de la ruche. Sa gamme actuelle de déodorants, de baumes à lèvres, de baumes pour le corps, de beurres corporels, de bougies et de savons utilise de la cire d'abeille dominicaine locale. Bee Natural organise également une visite des jardins d'abeilles pour les habitants et les visiteurs afin d'en apprendre davantage sur les abeilles et la préservation des habitats de tous les pollinisateurs. 14 Helen Lunkenheimer-Patterson FRUITION Alimentation et boissons Grenade FRUITION est une entreprise familiale de transformation agroalimentaire et d'apiculture dont la mission est d'utiliser l'abondante biodiversité de la Grenade pour produire des aliments et des boissons de qualité supérieure axés sur la santé, de manière équitable et durable. Elle produit du Kombucha artisanal de première qualité, du miel brut pur, des rayons de miel et de la cire d'abeille. FRUITION pratique le recyclage et travaille directement avec les entreprises locales. 15 Lana Athanaze Éclat Nova Luxuries Beauté et soins personnels Dominique Éclat Nova Luxuries est une marque durable spécialisée dans la production de soins botaniques de luxe faits à la main et de produits de vie écologique, notamment des savons botaniques, des bougies d'aromathérapie et des paquets-cadeaux pour les entreprises et les particuliers. Ces articles sont vendus au détail et en gros. 16 John Wuilliez Grow Compost Factory Ltd Gestion des déchets Antigua et Barbuda Grow Compost Factory fonctionne à l’échelle du jardin, avec l'intention de devenir une installation de compostage à l'échelle commerciale. 17 Eniye Kagbala CARIB-BEANS Superfoods Coffee House Alimentation et boissons Saint Vincent et les Grenadines CARIB-BEANS est un Café spécialisé dans les super-aliments, qui propose des boissons et des produits alimentaires sains et nutritifs visant à "changer la perception" des aliments d'origine végétale. 18 Vicky Smith Montete Cottages Tourisme Sainte Lucie Montete Cottages est un hébergement respectueux de l'environnement situé sur un domaine de 4 hectares. Il propose des maisons de vacances pour les étrangers et les locaux, où les clients peuvent explorer la ferme, cueillir des fruits et nourrir les animaux, parmi d'autres activités. 19 Patrick Uchenna Eze Eze Green Energy Company Limited Énergies renouvelables Sainte Lucie Eze Green Energy Company (EGEC) est un fabricant et/ou un producteur de produits d'énergie renouvelable. Eze Green Energy Company Biodiesel Production Operations (EGEC-BDPO) est une section de production de biodiesel d'Eze Green Energy Company (EGEC) établie pour fournir une solution aux industries de production d'huile végétale usagée de Sainte-Lucie en utilisant des méthodologies de récupération, de recyclage et de gestion des huiles usagées de type "green tech". 20 Nathaniel Henderson Williams West Indies Botanicals Ltd. Alimentation et boissons Antigua et Barbuda West Indies Botanicals est une entreprise de santé et de bien-être basée dans la Caraïbe et enregistrée à Antigua et Barbuda. Elle cherche à répondre aux niveaux croissants de maladies transmissibles et aux apports nutritionnels insuffisants qui sont de plus en plus fréquents dans la région en utilisant des super-aliments et des matières botaniques indigènes de la Caraïbe et de LATAM. 21 Jermine Mike Mother Becky Bush Tea Alimentation et boissons Saint Kitts et Nevis Mother Becky Bush Tea est une entreprise de transformation agroalimentaire et de boissons qui propose aux habitants, aux touristes et à la diaspora kittitenne et névisienne des tisanes de haute qualité mettant en valeur les ingrédients cultivés localement et la tradition du thé de brousse caribéen. 22 Catherine Sealys Business Services Plus Imports Sainte Lucie Business Services Plus est spécialisé dans l'approvisionnement et l'importation de biens de haute qualité et à des prix abordables pour les agences gouvernementales, les entreprises du secteur privé et les organisations régionales. 23 Violet Clarke Llewellyn's Manufacturing Company. Alimentation et boissons Saint Kitts et Nevis L'entreprise a développé un marché de niche pour les produits entièrement naturels, en particulier sa gamme de sauces piquantes proposées au détail et en gros. La deuxième source de revenus de l'entreprise provient de l'organisation de cours de cuisine pour les adultes, les enfants et les personnes handicapées. 24 Bernice Gaspard Gaspard Agro & Processing Farm Agriculture Sainte Lucie Gaspard Agro & Processing Farm a une clientèle qui s'étend aux ménages locaux, aux agriculteurs, aux petits magasins et aux grands supermarchés. L'exploitation utilise des pratiques agricoles héritées de son propriétaire, qui a grandi dans une ferme. 25 Christopher Liburd The Green Farmacy Agriculture Saint Kitts et Nevis Green Farmacy est une entreprise agricole qui propose des variétés de plantes, des produits d'élevage et des visites de fermes. Green Farmacy a été créée pour fournir des plantes de qualité cultivées avec peu de produits chimiques, ainsi que des produits d'élevage nourris naturellement, tels que la viande de mouton, de lapin et des œufs. 26 Hasani Williamson Wills Recycling Ltd Recycling Antigua & Barbuda Wills Recycling cherche à relever les défis environnementaux locaux en utilisant des systèmes de durabilité dans ses opérations de réutilisation et de recyclage. Les sujets de préoccupation de Wills Recycling vont de la pollution à l'élimination des plastiques, des déchets métalliques et des déchets électroniques, entre autres. 27 Bevon Chadel Charles Akata Farms Agriculture Grenada Akata Farms est une exploitation agricole diversifiée et autonome, conçue pour produire de manière durable, en créant des liens générateurs de revenus avec l'agriculture et le tourisme, la jeunesse, la technologie et l'innovation, grâce à l'utilisation de techniques intelligentes en matière de climat, d'hydroponie, de serres, de systèmes verticaux, de subsistance et d'agriculture durable régénératrice.

Pour plus d'informations sur l'initiative pour l'entrepreneuriat vert dans les Caraïbes orientales, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante: www.caribbeangreenpreneurs.com .

À propos du GGGI

Comptant 48 États membres, GGGI est une organisation intergouvernementale qui soutient la transition des gouvernements des pays en développement vers un modèle de croissance économique durable sur le plan environnemental et socialement inclusif. Le GGGI met en œuvre des programmes dans plus de 40 pays partenaires en apportant un soutien technique, en renforçant les capacités, en planifiant et en mettant en œuvre des politiques, et en aidant à constituer une réserve de projets d'investissements verts susceptibles d'être financés.